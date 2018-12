Bolsonaro chega à base aérea do Galeão, no Rio, de onde embarca para Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) chegou pouco depois das 8h30 desta segunda-feira, 10, à base aérea do Galeão, no Rio, de onde embarca para Brasília perto das 10h. O militar da reserva não falou com os jornalistas.

Bolsonaro permanece até quarta-feira na capital federal. Nesta segunda às 16h, participa da cerimônia de diplomação, ao lado do vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na terça-feira, tem agenda prevista com representantes de bombeiros e policiais militares pela manhã. A tarde, se encontra com o governador eleito de Santa Catarina, Comandante Moisés (PSL), e com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), e a bancada do PSD.

O encontro com a bancada do PSL deve ocorrer apenas na quarta-feira, dia 12. A expectativa é que até lá os deputados tenham se alinhado e que Bolsonaro não precise interferir diretamente para “pacificar” os parlamentares eleitos.

No sábado, dia 8, Bolsonaro chegou a dizer que atuaria para acalmar os ânimos depois que os desentendimentos em um grupo de WhatsApp se tornaram públicos, na semana passada. No domingo, porém, assumiu um discurso menos intervencionista.

Também na quarta-feira, o presidente eleito encontra as bancadas do DEM, do PP e do PSB em reuniões distintas, além do governador eleito do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite. Todos os encontros acontecem à tarde, após almoço da turma de 1977 da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Clube do Exército.

A assessoria de Bolsonaro não divulgou agenda para o restante da semana. É esperado que ele vá a São Paulo para um nova consulta médica na quinta-feira. Na sexta-feira, 14, está previsto o lançamento de um novo submarino da Marinha. O evento, em Itaguaí (RJ), deverá ter a presença também do presidente Michel Temer.