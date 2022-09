Bolsonaro chama Lula de ‘presidiário’ e Ciro diz que petista está de ‘salto alto’

As críticas a Lula já começaram antes mesmo do debate. Na chegada, os candidatos lamentaram a ausência do líder nas pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e principal adversário de Lula, atacou o petista ao chegar. “A ausência do presidiário, do ex-presidiário demonstra que ele não tem compromisso com a população. Em 2018, eu não compareci por causa da facada e fui massacrado pelo PT”, afirmou.

O presidente alegou que Lula “foi muito mal” no debate realizado pela Band, no início da campanha, e voltou a acusar o petista de ser responsável por esquemas de corrupção. “Foi tirado da cadeia e ‘descondenado’ por amigos no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele é candidato, mas não tem condições morais de ocupar a Presidência.”

O candidato do PDT, Ciro Gomes, lamentou a ausência do adversário. Para ele, Lula está de salto alto.

“É lamentável que um candidato que diz que precisa fazer voto útil para enfrentar o fascismo, e estigmatiza o fascismo da ponte adversária, não venha, na presença do adversário, mostrar o fascismo dele”, afirmou Ciro ao chegar. “Eu estou aqui para denunciar a corrupção, o fascismo e, mais do que tudo, mostrar que o Brasil tem saída”, disse.

Ciro afirmou que um candidato, quando falta a um debate, ou está de salto alto ou sabe que terá de enfrentar coisas que não tem como explicar. “No caso do Lula, é os dois”, disse o pedetista, que voltou a bater na corrupção nos governos do PT.

Questionado sobre as propostas que discutirá no debate, o presidente afirmou que quer falar de políticas para mulheres. “Não adianta vitimizar sem proposta para tornar (as mulheres) independentes”, disse. Pesquisas eleitorais mostram que Lula lidera as intenções de voto no segmento.

A candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, por sua vez, avaliou a ausência de Lula como um “ato de covardia”. “Comparecer ao debate é obrigação do candidato e direito do eleitor”, afirmou Soraya ao chegar ao debate.1 “Entendo que é ato de covardia do candidato. Você pode organizar sua agenda. A desculpa que foi dada é esfarrapada. É desrespeito.”

O candidato do Novo, Felipe d’Avila, criticou o pedido por “voto útil” no primeiro turno, incentivado por Lula. “Voto útil para quem? Não é para o povo. Útil para o povo é o voto que vai livrar o Brasil da política populista que esses candidatos pregam”, afirmou ao chegar ao SBT, em referência ao petista e Jair Bolsonaro. O candidato também disse que a polarização fez com que propostas não fossem discutidas ao longo da campanha. “Minimalismo político empobreceu a eleição”, afirmou.

O petista atribuiu, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 23, a falta a conflitos de agenda e desconhecimento de um dos debatedores. Lula disse que, quando o debate foi agendado, ele já tinha comícios marcados. Ele afirmou também que não teve tempo para conhecer o novo candidato, que ele “nem sabe quem é”, em referência a Padre Kelmon (PTB).

Os veículos de imprensa que organizam o debate, informam que a formação do pool ocorreu antes mesmo da sugestão dada pelo petista e que, desde 22 de março, todas as campanhas estavam informadas da data do evento.

Em nota divulgada também na sexta, o conjunto de veículos de comunicação informou que recebeu com surpresa a justificativa, pois, “diferentemente do que foi declarado pelo candidato, a formação do pool deu-se antes mesmo da sugestão feita por sua campanha”. A parceria foi firmada em março deste ano.