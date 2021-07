Bolsonaro: Articulação feita por ministro Barroso é para não passar voto impresso

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atribuiu ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), articulação com forças do Congresso para que não seja aprovada a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê voto impresso nas eleições de 2022. “A articulação feita pelo Barroso é não passar. O que ele está oferecendo eu não sei, mas dá para você imaginar”, sugeriu Bolsonaro na tarde desta terça-feira, 6, em encontro com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro afirmou que tratou hoje com o relator da proposta na Câmara, o deputado Filipe Barros (PSL-PR), e o presidente da comissão especial, o deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), e disse que está “tudo conversado”. No retorno para a residência oficial da Presidência, Bolsonaro voltou a reforçar suspeitas sobre o voto eletrônico e sobre o sistema eleitoral brasileiro.