Bolsonaro anuncia que live de hoje será às 20h30, e não às 19h

21 out 2021 às 18:14 • Última atualização 21 out 2021 às 20:20

O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que sua tradicional live nas redes sociais, nesta quinta-feira, será às 20h30, e não às 19 horas, como de costume.

De acordo com a agenda oficial do presidente, ele chega a Brasília às 19h30, após mais um dia de inaugurações de obras pelo Nordeste. Hoje, Bolsonaro esteve na Paraíba e em Pernambuco, onde, sem utilizar máscaras de proteção contra a covid-19 ou ter se vacinado, também se encontrou com uma multidão de apoiadores.