Bolsonaro agradece Rússia pela liberação de ex-motorista do jogador Fernando

O presidente Jair Bolsonaro publicou vídeo há pouco informando que, depois de uma longa negociação com o governo russo, foi anunciada hoje a libertação de Robson Nascimento de Oliveira – ex-motorista do jogador Fernando, ex-Spartak Moscou.

“Quero agradecer ao governo russo por tê-lo liberado”, afirmou o presidente, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França.

Hoje no Beijing Guoan, da China, o volante Fernando jogava no Spartak Moscou quando Robson foi detido pelas autoridades russas, em fevereiro de 2018. O então motorista do jogador foi preso ao desembarcar na Rússia portando um remédio proibido no país, o Mytedom 10mg (cloridrato de metadona). O motorista levava o medicamento para a utilização pelo sogro do meio-campista.

Robson foi condenado pela Justiça da Rússia a três anos de prisão por tráfico de drogas. Após a sentença, o governo brasileiro entrou com um pedido de indulto junto às autoridades russas.

“Foram dois anos que o Robson passou detido na Rússia. Agradecemos ao presidente Vladimir Putin, ao embaixador da Rússia no Brasil e ao nosso embaixador que está na Rússia. É um dia de alegria e felicidade. Na próxima quinta-feira receberemos o Robson no Brasil”, completou Bolsonaro, que publicou ainda uma ligação telefônica com o ex-motorista, já em liberdade.