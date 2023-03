Bolsonaristas reclamam de ‘bloqueio’ da Polícia Militar em aeroporto de Brasília

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusam nas redes sociais a Polícia Militar (PMDF) do Distrito Federal de “bloquear” o trânsito nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília para evitar a chegada dos “patriotas”. Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira, 30, na capital federal, após quase três meses nos Estados Unidos.

“Simplesmente absurdo isso daqui. Absurdo. Lamentável o que a PM do DF está fazendo no trânsito hoje. Impedir que a galera vá recepcionar [o ex-presidente]. A galera querendo chegar no aeroporto e eles bloqueando as vias de acesso. Sem necessidade nenhuma. Tudo isso para evitar que os patriotas cheguem no aeroporto”, diz um homem, ao mostrar a fila de carros.

A PMDF foi procurada pela reportagem, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Mais de 600 bolsonaristas foram ao aeroporto de Brasília para recepcionar o ex-presidente. O pouso ocorreu por volta de 6h45. Não há expectativa, contudo, que ele fale com os apoiadores. Em seguida, Bolsonaro deve partir para o Complexo 21, no centro de Brasília, onde se reunirá com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e deputados federais.