Bolsonaristas pedem impeachment de ministros do STF em ato na capital de SP

Apoiadores do presidente se manifestaram em defesa do deputado Daniel Silveira

Manifestantes se reuniram na Avenida Paulista - Foto: Roberto Sungi / Futura Press / Estadão Conteúdo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na tarde deste domingo, 1º, na Avenida Paulista, em um ato convocado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Assim como na manifestação de Brasília, que teve um rápida participação de Bolsonaro pela manhã, os bolsonaristas pediam a demissão dos ministros do STF.

Por volta das 13h, a maior concentração de apoiadores do presidente se encontrava entre as Ruas Peixoto Gomide e Pamplona.

Imagens de Silveira, que é esperado no local, estavam afixadas em alguns dos palcos e carros de som posicionados na avenida. Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia e por incitar violência física contra ministros da Corte, o deputado recebeu o perdão de Bolsonaro no último dia 21.

Havia ainda faixas de movimentos de direita como a Marcha da Família, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e Foro Conservador. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), pré-candidatos à Presidência, foram alvo de críticas.

As forças de policiamento do Estado de São Paulo prepararam um esquema especial, com efetivo de 840 policiais, para garantir a segurança nas manifestações deste domingo. As centrais sindicais realizam no Pacaembu um ato pelo Dia do Trabalhador. Lula é esperado nesta tarde.