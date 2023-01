Bolsonarista Otoni de Paula vai à posse de Tebet e diz estar aberto a diálogo

O deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ) marca presença na posse de Simone Tebet (MDB) como ministra do Planejamento e Orçamento, que acontece na manhã desta quinta-feira (5) no Palácio do Planalto. De acordo com ele, sua presença é partidária e não significa adesão ao novo governo, embora o parlamentar tenha deixado aberta as portas para “diálogo”. “Momento é de diálogo, mesmo estando na oposição”, declarou Otoni. “Minha presença aqui significa que eu faço política partidária”, acrescentou. Ele compareceu às posses dos três ministros de seu partido, o MDB: de Tebet no Planejamento, de Renan Filho no Ministério dos Transportes e de Jader Filho no Ministério das Cidades.