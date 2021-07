Boletim médico indica que não há previsão de alta hospitalar para Bolsonaro

Bolsonaro foi admitido nesta quarta, 14, à noite no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista - Foto: Carolina Antunes/PR_03.09.2020

Boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro informa que ainda não há previsão de alta hospitalar. Segundo o comunicado, o presidente está evoluindo de forma satisfatória tanto clínica quanto laboratorialmente. “Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido”, destaca.

Bolsonaro foi admitido nesta quarta, 14, à noite no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, para tratamento de uma obstrução do tubo digestivo após sentir dores na região do abdômen. O boletim não informa se o presidente precisará ou não passar por cirurgia.

A nota é assinada pelo médico e cirurgião-chefe Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, bem como por Ricardo Camarinha, cardiologista do presidente, e diretores do hospital, Antônio Antonietto e Pedro Henrique Loretti.