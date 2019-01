Boletim médico de Bolsonaro deve ser divulgado à tarde, afirma Planalto

O boletim médico sobre as condições de saúde do presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital Albert Einstein, deve ser divulgado só na tarde desta quarta-feira, 30, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto. Inicialmente, a previsão era que o documento fosse disponibilIzado pela manhã.

O presidente continua no mesmo quarto desde que deu entrada no hospital paulistano, no último domingo, 27, para a cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, realizada na segunda-feira, 28. O Planalto ainda não esclareceu se o protocolo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) continua ou se o presidente já foi submetido a um tratamento de recuperação diferenciado.