Boletim médico aponta quadro estável e que Lula está ‘apto’ a voltar ao trabalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira (22), novo exame no Hospital Sírio-Libanês de Brasília para reavaliação após ter sofrido uma queda no último sábado, 19.

De acordo com boletim médico, o exame de imagem está estável e o chefe do Executivo federal está “apto” a exercer sua rotina de trabalho.

“O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, registra o boletim médico divulgado às 13h.

Segundo o documento, o presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio. A nota é assinada pelo Dr. Rafael Gadia, Diretor de Governança Clínica, e Dra. Luiza Dib, Diretora Clínica.

O chefe do Executivo federal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de sábado. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do BRICS, com ida prevista para domingo, 20, e retorno na quinta-feira, 24. Por orientação médica, Lula cancelou a viagem e vai participar do encontro apenas por videoconferência.

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, no final da tarde de sábado, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O presidente foi levado à unidade do Sírio na capital federal onde seu ferimento na cabeça foi tratado. Ele levou três pontos no local. Após o atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

O petista despacha da presidência oficial da presidência desde segunda-feira, 21, quando teve agendas de trabalho. Nesta terça-feira, 22, Lula segue trabalhando do Alvorada e, às 9h30, teve um telefonema com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Às 15h, está prevista uma reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ontem, foi divulgada pelas redes sociais parte conversa de Lula com o candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano. No telefonema, o chefe do Executivo federal disse que o acidente que sofreu foi “grave”, mas que não afetou “nem uma parte mais delicada”. Segundo o petista, os médicos pediram para esperar de três a quatro dias para conseguirem calcular as consequências da batida na cabeça.

“Estou bem. Eu tive um acidente aqui mas, uma bobagem minha. Foi grave mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?”, disse Lula.

“Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3 ou 4 dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, completou. “Eu preciso sobreviver para ir na sua posse”, brincou o petista com o candidato.