Boletim do TRE do Rio aponta substituição de 401 urnas até às 14h30

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) divulgou agora o boletim atualizado de urnas substituídas no Estado até às 14h30. Foram substituídas 401 equipamentos e não 111, como havia sido informado pela diretora-geral do TRE-RJ, Adriana Brandão, na coletiva realizada às 15h.

O município com mais urnas substituídas foi a capital, onde 208 registraram problemas. Em seguida, vem Nova Iguaçu, que registrou problemas em 28 equipamentos.

Apesar dos problemas, a diretora do TRE-RJ informou que o segundo turno das eleições de 2018 está mais tranquilo do que o primeiro turno, quando várias seções registraram filas e problemas com a biometria. A votação está mais rápida e as seções eleitorais estão sem fila.

“O processo está muito tranquilo. Temos registro de uma ligação para a central telefônica a cada 3 minutos. Isso é muito pouco”, disse Adriana.