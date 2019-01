Boletim: Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem febre

O presidente Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica e não apresenta sinais de infecção, mas segue com visitas restritas. A informação consta no boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 31, pouco pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

“Não há disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. Continua em jejum oral, recebendo os nutrientes por via endovenosa. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e um período de caminhada fora do quarto”, diz o boletim. O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.