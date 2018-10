Boca de urna/Ibope: no RJ, Witzel tem 55% dos votos válidos; Paes, 45%

O Ibope divulgou na tarde deste domingo, 28, pesquisa de boca de urna sobre a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Segundo o instituto, Wilson Witzel (PSC) deve ser eleito com 55% dos votos válidos. Na segunda colocação, considerando-se a margem de erro de três pontos porcentuais, está Eduardo Paes (DEM), com 45% dos votos válidos.

A pesquisa foi feita hoje e tem margem de erro de três pontos porcentuais. O índice de confiança é de 99%. Foram entrevistados 2.600 eleitores. O registro no TRE-RJ é o RJ-02363/2018 e no TSE é o BR-00398/2018.