Boca de urna/Ibope: no DF, Ibaneis tem 69% dos votos válidos; Rollemberg, 31%

O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aparece eleito na pesquisa boca de urna do Ibope, divulgada neste domingo, 28, com 69% dos votos válidos. Seu adversário, Rodrigo Rollemberg (PSB), tem 31%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi feito neste domingo com 2.600 eleitores. O nível de confiança é de 99%. O registro eleitoral no TRE-DF é DF-01180/2018 e no TSE, BR-02316/2018.