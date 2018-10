Blairo Maggi divulga mensagem de duplo sentido com voto em Bolsonaro

Eleitor declarado de Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou uma mensagem de duplo sentido após votar no segundo turno, na manhã de hoje, em Rondonópolis (MT). No texto, o ministro informou que fazia 17 minutos que tinha votado no Colégio Sagrado Coração de Jesus, no município mato-grossense, uma referência ao número de Bolsonaro.

“Não deixe de votar. Maior festa da Democracia é o voto livre e consciente”, completou o ministro.