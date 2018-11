Bivar visita Bolsonaro e diz que PSL pode aceitar convite da China

O presidente do PSL, Luciano Bivar, chegou nesta noite de terça-feira, 20, para visitar o presidente eleito Jair Bolsonaro no seu apartamento funcional, em Brasília. Ao chegar, Bivar desconversou sobre a razão da reunião com Bolsonaro e disse que veio apenas para vê-lo. Ele também afirmou que é possível que o PSL aceite o convite do Partido Comunista de Pequim para uma visita à China, mas que não deve integrar a comitiva.

Pouco após Bivar chegar, também subiram ao apartamento dois enfermeiros para trocar o curativo de Bolsonaro, que usa uma bolsa intestinal desde que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral. Bolsonaro ainda passará por uma cirurgia para fechamento da colostomia (exteriorização do intestino para saída de fezes).