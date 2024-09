Biden tentará um cesar-fogo entre Isral e Hamas até fim de seu mandato - O Liberal

Biden respondeu perguntas de jornalistas sobre a guerra em Gaza e reafirmou seu compromisso com a questão

Nesta sexta-feira, 20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a lei “Royalty Resiliency Act”, que altera a Lei Federal de Gestão de Royalties de petróleo e gás de 1982 para melhorar a gestão de arrendamentos de ambas as commodities.

Após a reunião de assinatura do projeto de lei, Biden respondeu perguntas de jornalistas sobre a guerra em Gaza e reafirmou seu compromisso de tentar negociar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A fala veio em resposta a um relatório que dizia que as autoridades de seu governo acreditavam que as perspectivas de intermediar esse acordo eram improváveis até o fim do mandato.

“Se eu disser que não é realista, é melhor eu me retirar. Muitas coisas não parecem reais até que sejam feitas. Temos que continuar trabalhando nisso”, disse o presidente à Bloomberg.