Biden anuncia delegação que irá acompanhar a posse de Lula em janeiro

O presidente americano Joe Biden anunciou nesta quinta-feira, 22, a delegação que irá acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo comunicado oficial da Casa Branca, a delegação será liderada por Deb Haaland, secretária do Departamento de Interiores dos Estados Unidos (EUA).

Haaland será acompanhada por Douglas Koneff, encarregado de negócios dos EUA no Brasil, e Juan Gonzalez, assistente especial do presidente americano e diretor sênior dos Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Conselho de Segurança Nacional.