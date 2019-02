Bebianno: contas de campanha de Bolsonaro foram corretíssimas

O ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou à rádio Jovem Pan nessa noite que as contas de campanha do presidente Jair Bolsonaro “foram corretíssimas”. A declaração ocorre após as suspeitas de candidaturas laranja do PSL, em que foi envolvido, e um dia após sua demissão.

“Os próprios ministros (do TSE) disseram que há muito tempo não viam uma prestação de contas tão harmônica. As contas estão aprovadas”, disse.