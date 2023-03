Barroso e Kassio têm alta hospitalar após passarem por cirurgias intestinais

Os ministros Kassio Nunes Marques e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberam alta hospitalar neste final de semana, após ficarem internados em razão de cirurgias intestinais.

O primeiro indicado de Bolsonaro à Corte máxima deixou o Hospital Albert Einstein de São Paulo neste sábado, dia 11. Já o vice-presidente do STF teve alta do Hospital Sírio-Libanês em Brasília neste domingo, 12.

Barroso chegou a ser internado na UTI do Sírio na capital federal depois de passar por duas cirurgias de emergência no aparelho digestivo em razão de episódios de obstrução intestinal. Na quinta-feira, 9, ele foi transferido para um quarto no hospital, para seguir em observação médica.

Barroso já havia sido hospitalizado no fim de fevereiro para tratar uma hérnia incisional, resultado de uma cirurgia anterior. O ministro chegou a participar por videoconferência da sessão plenária de 1º de março. Depois, no entanto, teve dois episódios de obstrução intestinal, que exigiram dois novos procedimentos.

Já Kassio estava internado desde o dia 16 de fevereiro. Ele se recuperava de cirurgia intestinal marcada para revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012. Durante o período, o ministro participou das sessões do Plenário por videoconferência e seguiu publicando decisões no plenário virtual da Corte Suprema.