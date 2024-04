Política Barroso defende atuação de Moraes: No conjunto, merece admiração e respeito

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta segunda-feira, 22, a atuação do seu colega, Alexandre de Moraes. “Claro que qualquer ministro, se estivesse lá, talvez pudesse fazer pontualmente diferente, mas no conjunto a atuação dele merece admiração e respeito, e tenho defendido porque acho que teve um papel muito importante”, disse Barroso em seminário realizado na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo.

O ministro afirmou que o Supremo teve que assumir o “front do embate com extremismo” e que defende a atuação de Moraes principalmente devido ao seu “custo pessoal”. “Ele corajosamente enfrentou um desgaste pessoal. Tem ameaça para ele, mulher, filhos. Todos nós sofremos, mas ele mais do que todo mundo”, afirmou.

Na mesma palestra, cujo tema é “O papel do STF na defesa da democracia”, Barroso ainda pontuou que é comum haver divergências entre ministros e que a Corte não é um espaço de consenso. “O Supremo é uma instituição humana, portanto tem momentos em que eu mesmo o Supremo tem votos divergentes. Não é um espaço de consenso, é passível de crítica como qualquer instituição em uma democracia. Mas criticar uma instituição é completamente diferente do que ter um ímpeto destrutivo”, emendou.