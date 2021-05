Barra Torres confirmou assessoria ‘paralela’ e contestou Bolsonaro, diz Renan

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, avaliou positivamente o depoimento do presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, no Senado. Segundo ele, a participação de Torres “rebaixou ainda mais o depoimento do Queiroga (atual ministro da Saúde)” confirmando uma “consultoria paralela” do presidente para tratar questões referentes ao combate à pandemia da covid-19 no País, além de contestar todas as “declarações estapafúrdias” de Bolsonaro durante a crise sanitária.

Calheiros afirmou ainda ter a esperança de que a participação de Torres tenha “criado um parâmetro para os depoimentos” das próximas autoridades do governo a serem ouvidas pelo colegiado. De acordo com o relator, que falou no Senado pouco antes do início dos trabalhos da comissão, nesta quarta-feira, a CPI “está andando muito bem”, e respondeu a críticas ao colegiado feitas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), que teria afirmado que se os trabalhos da CPI continuarem no caminho que está seguindo, ela “perderá a credibilidade”.

Para Calheiros, caso esse tipo de declaração continue a ser feita, “quem já perdeu a credibilidade, sim, infelizmente, foi o senador Ciro, que é um amigo muito querido de todos nós” concluiu.