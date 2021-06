Aziz comunica à CPI que requerimentos serão votados na terça-feira, dia 22

A CPI da Covid adiou a votação para terça-feira, 22, da convocação do governador do Rio, Cláudio Castro, e do secretário de Saúde do Estado, Alexandre Chieppe, além da quebra dos sigilos telefônico e fiscal de seis organizações sociais que administram unidades de saúde no território fluminense. Os requerimentos estavam pautados para esta sexta-feira, 18. Mas, de acordo com o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), outros pedidos entraram e serão pautados na próxima terça-feira. Além disso, Omar Aziz justificou a necessidade de prazo para que os senadores tenham acesso à pauta, o que evitaria questionamentos feitos pela base do governo Jair Bolsonaro na comissão.