Aumento do Judiciário trará impacto de R$ 1,4 bilhão à União, diz Colnago

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, estima que o impacto do reajuste de salário do Judiciário para a União é de R$ 1,4 bilhão. A declaração foi feita nesta terça-feira, 27, na chegada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), antes de uma reunião com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Questionado por jornalistas sobre o impacto para as contas públicas da União do aumento salarial sancionado nesta segunda-feira, 26, pelo presidente Michel Temer, Colnago diz que “acha” que é de R$ 1,4 bilhão.

O Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, também chegou ao CCBB para se reunir com a equipe econômica do futuro governo. Mansueto disse que veio conversar sobre orçamento e não quis comentar o reajuste concedido aos ministros do STF. O atual secretário do Tesouro permanecerá no cargo na nova gestão.