‘Atentado a Cristina mostra onde pode chegar o radicalismo cego’, diz Ciro Gomes

O candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, usou o Twitter para comentar sobre a tentativa frustrada de atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira, dia 1º. Segundo a polícia local, o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, tentou apertar o gatilho de uma arma apontada para Cristina, que teria falhado. Ele foi preso.

“O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a esta mulher guerreira que com certeza não se intimidará. Para nós, fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego, e como polarizações odientas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Ainda há tempo de salvar o Brasil de uma grande tragédia gerada pelo ódio. Paz!”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre o atentado. “Toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa”, escreveu Lula, no Twitter. “Que o autor sofra todas as consequências legais”, completou Lula, também candidato ao Planalto neste ano.