Assessor de Trump convida Bolsonaro a ir aos EUA e diz esperar parceria dinâmica

Após reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, repassou um convite do presidente dos EUA, Donald Trump, para que o brasileiro visite o país norte-americano. Pelas redes sociais, Bolton e Bolsonaro publicaram relatos e fotos do encontro, que ocorreu na casa de Bolsonaro nesta quinta-feira, 29

Pelo Twitter, Bolton classificou a reunião como “ampla e produtiva discussão”. “Esperamos para uma parceria dinâmica com o Brasil”, afirmou. Já Bolsonaro escreveu que a reunião foi “muito producente e grata”.

O encontro foi acompanhado pelos futuros ministros general Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), além do escolhido para o Gabinete de Segurança Institucional e um dos principais assessores de Bolsonaro, general Augusto Heleno.