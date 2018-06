Assembleia Legislativa do Pará volta atrás e retoma 2 sessões por semana

Após a repercussão negativa, os deputados estaduais do Pará voltaram atrás e decidiram suspender a decisão que concentrava os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado em apenas um dia da semana, as terças-feiras.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 19, e, hoje os parlamentares voltam a ter as sessões das quartas-feiras que haviam sido suspensas. Em nota divulgada na terça, a Mesa Diretora da Casa informou que as atividades plenárias “voltam à normalidade”, após consenso entre parlamentares, e que a mudança se deu porque “foi considerada a proximidade do encerramento do semestre legislativo e o constante volume de projetos do Poder Executivo e de autoria dos deputados, além da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”.

Entre os projetos a serem analisados estão os que alteram planos de cargos carreiras e salários de nove categorias de servidores públicos. A pauta completa da sessão desta quarta (20), contudo, não foi divulgada. A assessoria de imprensa informou que o presidente só fechará a pauta horas antes da sessão.

No dia 5 de junho, os deputados estaduais paraenses haviam decidido realizar apenas uma das duas sessões semanais. O argumento é de que os parlamentares precisavam de mais tempo para cumprir agenda fora da Assembleia Legislativa. A maioria deles deve concorrer à reeleição. Já o presidente da Casa, Márcio Miranda (DEM), pretende concorrer ao Senado.

O deputado Sidney Rosa (PSB), um dos autores da proposta de reduzir o expediente, também vai disputar uma vaga de senador.

O caso foi divulgado na semana passada pelo jornal O Estado de S. Paulo e gerou indignação nas redes sociais. A intenção dos deputados estaduais era manter o expediente reduzido até as eleições de outubro.

A nota da Assembleia diz ainda que o trabalho legislativo não se resume em promover discussão e votação de projetos e que todas as atividades da Casa foram mantidas normalmente.

Remuneração

A medida havia sido tomada por acordo de liderança, sem que nenhum dos deputados da Assembleia protestasse. Os parlamentares paraenses têm salário de R$ 25,3 mil, segundo o portal Transparência da Casa, fora a verba de gabinete de R$ 40,8 mil. Apesar da redução do expediente, não havia sido prevista redução da remuneração. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.