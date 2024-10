Política Arthur Henrique, com 75,18% dos votos, é reeleito com folga em Boa Vista

Arthur Henrique (MDB) foi reeleito ao cargo de prefeito de Boa Vista neste domingo, 6, assegurando mais um mandato de quatro anos na capital de Roraima.

Com 100% das urnas contabilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele garantiu sua vitória já no primeiro turno, obtendo 133.180 votos, o equivalente a 75,18% do total.

Durante a essa campanha eleitoral, Arthur se manteve à frente nas pesquisas de intenção de voto, conforme indicado pelos levantamentos da Quaest. Na pesquisa mais recente antes da eleição, ele foi apontado com 75% das preferências de voto.

Dentre as promessas para o novo mandato, Arthur disse que irá construir 999 habitações por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, além de UBS na zona rural e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com funcionamento 24 horas na capital. O emedebista ainda planeja entregar 10 novas escolas e zerar a fila de 2.300 crianças que esperam por vagas em creches e escolas.

Para a administração de Boa Vista, Arthur Henrique contará com o apoio do vice-prefeito recém-eleito, Marcelo Zeitoune (PL).

Zeitoune, que é tenente-coronel médico do Exército, recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A deputada estadual Catarina Guerra (União Brasil), que não obteve êxito na disputa eleitoral, contava com o suporte do governador de Roraima, Antonio Deanrium (PP), além dos senadores Hiran Gonçalves e Mecias de Jesus.

Guerra ficou em segundo lugar nas eleições, com 22,81%, seguida por Mauro Nakashima (PV), com 1,17%, e Lincoln Freire (PSOL), com 0,85%.

Quando Arthur Henrique assumiu o cargo de prefeito de Boa Vista pela primeira vez, há quatro anos, ele era novato na política local, ocupando o posto máximo do Executivo Municipal.

Sob a orientação e apoio de Teresa Surita, ex-prefeita do MDB e sua antecessora no cargo, de quem ele foi vice, Henrique foi eleito com 85,36% dos votos.