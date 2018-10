Apuração/SE: com 85% de seções apuradas, Belivaldo Chagas está eleito

O candidato pelo PSD ao governo do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, atual governador do Estado, está matematicamente eleito para um novo mandato. Com 85% das seções apuradas, ele tem 64,3% dos votos. O outro candidato que disputava o segundo turno em Sergipe, o deputado federal Valadares Filho (PSB), tinha 35,6% dos votos.