Apuração/MG: Zema lidera com 70,35% dos votos

O candidato do partido Novo, Romeu Zema, lidera a disputa em Minas Gerais. Com 51,28% das urnas apuradas, Zema tem 70,35% dos votos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado. O segundo colocado, Antônio Anastasia, do PSDB, tem 29,65% dos votos.