Apuração/AP: Waldez Góes, do PDT, tem vantagem sobre Capiberibe, do PSB

O candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Waldez Góes lidera a disputa no Amapá no segundo turno das eleições 2018. Com 77,5% das urnas apuradas, Waldez Góes tem 51,95%. O segundo colocado, João Alberto Capiberibe, do Partido Socialista Brasileiro (PSB-AP), tem 48,05% dos votos.

O dia de votação no Amapá foi tranquilo. Uma queda de energia elétrica a menos de 20 minutos do encerramento da votação em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, causou atraso na apuração naquela cidade. A Justiça Eleitoral garantiu que a votação não foi prejudicada porque as urnas têm baterias que duram até 12 horas. As urnas estão sendo levadas para o cartório eleitoral do município e a coordenação está tentando conseguir o auxílio de um gerador para iniciar a apuração dos votos.