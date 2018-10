Apuração/AP: Com 100% das urnas apuradas, Waldez Góes (PDT) é reeleito

Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PDT, Waldez Góes, foi reeleito governador do Amapá no segundo turno, com 191.741 votos ou 52,35% dos votos válidos. Seu adversário Capi (PSB) teve 174.540 votos, ou 47,65% dos votos válidos. Os brancos somaram 1,56% e os nulos, 5,64%. Entre os 511.826 eleitores do Estado, houve 22,88% de abstenções.

Na eleição presidencial, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve 50,20% dos votos válidos no Estado, contra 49,80% de Fernando Haddad (PT).