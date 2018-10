Apuração/AM: Wilson Lima lidera, com 77% das urnas apuradas

O candidato do PSC, Wilson Lima, lidera a disputa no Amazonas. Com 77% das urnas apuradas, Wilson Lima tem 60,4% dos votos. O segundo colocado, Amazonino Mendes, do PDT, tem 39,56% dos votos.

O Amazonas teve o segundo maior número de detenções segundo as últimas informações do TSE, atrás apenas de Minas Gerais. De acordo com o Tribunal, até agora foram registradas 16 prisões no Estado contra 29 no território mineiro. Ao todo foram 396 ocorrências em todo o País, sendo que destas, 179 resultaram em prisão, e nenhuma envolveu candidatos.