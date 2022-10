Após votar, Tarcísio diz estar confiante e nega comentar caso de Zambelli

Após votar em São José dos Campos (SP) na manhã deste domingo, 30, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse estar confiante com uma vitória tanto estadual quanto nacional com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao ser questionado sobre a atitude da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) no sábado (29), Tarcísio negou comentar o ocorrido.

“Não vi exatamente o que aconteceu, não acompanhei. Não tenho nada para comentar”, declarou o candidato à imprensa.

Ontem, Zambelli, uma das principais aliadas do presidente no Congresso, se envolveu em uma confusão nos Jardins, na capital paulista. Em vídeos divulgados nas redes sociais em poder da Polícia Civil, a parlamentar aparece empunhando uma pistola enquanto persegue um homem negro, que é agredido por outras pessoas. Um tiro é disparado pelo grupo do qual fazia parte a deputada.

Ao fazer uma análise sobre sua trajetória de campanha, o ex-ministro avaliou que sua campanha “caminhou muito bem”. “Estamos muito confiantes, na nossa vitória e na vitória do presidente também”, disse.

Tarcísio confirmou que irá acompanhar a apuração na cidade de São Paulo, onde deve chegar no final da tarde, com um grupo de apoiadores. Segundo ele, mesmo distante de Bolsonaro durante a apuração das urnas, ficará em “contato direto com Brasília”.

O candidato votou hoje em São José dos Campos, interior de São Paulo, na Escola Carlos Saloni. Ele estava vestido com uma camisa amarela, tendo na frente uma estampa com sua imagem ao lado da do presidente e, atrás, seu número de urna ao lado do de Bolsonaro.