Após votar, Lula deve passar dia em casa e acompanhar apuração em hotel

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve passar o dia em casa, na zona oeste de São Paulo, e só seguir no final da tarde para o hotel na região central da capital paulista onde acompanhará a apuração dos votos com aliados.

Lula, portanto, não acompanhará os votos da esposa, a socióloga Janja, e do vice, Geraldo Alckmin (PSB), devido à complexidade dos protocolos de segurança do ex-presidente.

Ao votar em São Bernardo do Campo logo cedo, o candidato petista comemorou sua liberdade e engrossou a campanha anti-abstenção do PT. “Queria convocar o povo brasileiro para ir votar”, afirmou, após depositar seu voto na urna.