Após votar, Alckmin fala em aguardar resultado e critica Zambelli

Após votar na manhã deste domingo, 30, o ex-governador de São Paulo e candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), disse que é preciso aguardar o resultado da votação. “É preciso aguardar a votação, que está indo bem. Hoje quem fala é o eleitor. Democracia é assim: se faz o trabalho de convencimento e se espera o resultado. Hoje quem se pronuncia é o povo” disse Alckmin, ao ser questionado sobre qual será seu papel em eventual governo Lula. “Essa é a beleza da democracia. Por isso que defendemos o processo democrático, que precisa ser sempre aprimorado e fazê-lo com civilidade respeitando quem pensa diferente da gente. É esse o Brasil que queremos”, defendeu. As declarações foram concedidas em coletiva de imprensa após a votação.

Sobre as abstenções, que preocupam o comando de campanha do PT, Alckmin afirmou que tem visto um “grande entusiasmo”. “Se faz apelo para que as pessoas compareçam”, disse. Questionado se a sua chapa mantém a vantagem do primeiro turno de cerca de 6 milhões de votos acima de Bolsonaro, Alckmin se limitou a dizer que “entendo que pode ser” e voltou a repetir que é preciso aguardar o resultado da votação. “Agora é humildade, respeito ao eleitor e aguardar. O momento é de respeitar o eleitor, esperar o pronunciamento da Justiça Eleitoral e cumpri-la”, acrescentou.

O ex-governador também criticou o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, que sacou e apontou uma arma contra um homem ontem na rua. “É lamentável. Não é com violência, dando tiro, que se faz processo político . Lei é para todos. Não se pode estar armado neste momento”, afirmou. Quanto ao crescimento da hostilidade, Alckmin afirmou que isso não é da índole e da cultura do povo brasileiro. “Esse é um momento excepcional que irá passar”, observou.

Ele votou no Colégio Santo Américo, zona Sul de São Paulo. O ex-governador estava acompanhado da esposa, Lu Alckmin, e do filho Geraldo Alckmin Neto. Alckmin foi recebido por apoiadores e também por eleitor ao grito de “traidor”.

Mais cedo, Alckmin acompanhou a votação de Lula em São Bernardo do Campo. Alckmin irá passar a tarde em casa, onde acompanhará a apuração dos votos, antes de participar de entrevista coletiva com Lula no fim do dia.