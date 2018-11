Após visita rápida à reunião do PSL, Bolsonaro vai para apartamento funcional

Após rápida visita à reunião do PSL, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou o local e foi para o seu apartamento funcional, que fica no bairro Asa Norte, área central de Brasília. Bolsonaro fez o trajeto, de cerca de 15 minutos, acompanhado do comboio da Polícia Federal, formado por cerca de 10 carros, uma van e também monitorado por um helicóptero.

Ao longo do dia, Bolsonaro recebeu embaixadores e parlamentares no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). Também teve uma conversa com todos os futuros ministros já indicados. Por enquanto, não há compromissos na agenda do presidente eleito.