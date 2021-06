Após ser expulso do DEM, Maia critica ACM Neto e diz que partido diminuiu

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia se manifestou em publicação no Twitter, após a executiva nacional do Democratas anunciar, nesta segunda-feira (14), que optou pela sua expulsão do quadro do partido.

“O DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Torquemada Neto, usando o seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. É lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido. Não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação. O partido diminuiu. Virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil e em prol dos brasileiros”, escreveu o deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Desde as eleições que renovaram a presidência da Câmara e do Senado, Maia tem aumentado o tom com relação ao presidente nacional do DEM, ACM Neto. Em sua mensagem, logo após o anúncio de sua expulsão, Maia compara Neto com Tomás de Torquemada, um inquisidor geral espanhol no século XV.