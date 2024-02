Brasil e Mundo Após se encontrar com Tarcísio, Lula faz acenos ao governador do Rio

Menos de uma semana após se encontrar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente Luiz Inácio da Silva visitou o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 6, e se comprometeu com outro aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com investimentos no Estado.

“Eu duvido que um presidente investiu mais no Rio de Janeiro do que eu investi de 2003 a 2010. Vamos investir mais do que qualquer outro presidente investiu. Já investimos na Petrobras e vamos voltar a fazer plataformas, fazer navios, fazer sondas. Vamos voltar a investir”, afirmou Lula.

Ao lado de políticos do PP e de aliados de Castro, o presidente se emocionou ao falar sobre a entrega de 832 residências de um conjunto habitacional em Magé (RJ) nesta manhã. Em um discurso de apelo social, Lula disse que é preciso “cuidar dos pobres”.

“Eu não quero governar. Eu quero cuidar de gente que precisa ser cuidada. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse País, que só é lembrado em épocas de eleições. Para cuidar dos pobres, a gente não governa com a cabeça. Para cuidar dos pobres, a gente governa com o coração”, afirmou Lula.

O presidente anunciou a intenção de viabilizar a implantação de institutos federais de Educação no Estado até 2026, quando se encerra seu terceiro mandato.

“Até 2026, Magé terá um Instituto Federal (de educação). Vamos fazer um aqui, em Belford Roxo, São Gonçalo, Teresópolis e um no Complexo do Alemão”, disse.