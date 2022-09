Política Após repercussão, site com críticas ao presidente Bolsonaro sai do ar

Após a repercussão, o domínio ‘bolsonaro.com.br’, comprado por um crítico do presidente Jair Bolsonaro (PL), saiu do ar nesta quinta-feira, 1º. O site, que antes era usado para exibir feitos positivos do governo federal, passou a publicar críticas e acusações contra a família Bolsonaro. Uma das publicações retratava o presidente da República como Adolf Hitler.

Ontem, o Ministério da Justiça pediu uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre o site apócrifo. O ministro Anderson Torres enviou o pedido ao diretor-geral da PF, Márcio Nunes, para a abertura “imediata” de um inquérito. O documento cita indícios de crime contra a honra do presidente.

Nas redes sociais, o ministro disse que o site é um “ataque direto e grosseiro” a Bolsonaro.

