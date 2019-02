Após pressão, plenário do Congresso é liberado para imprensa credenciada

Após a pressão de jornalistas que ligaram e questionaram as assessorias das presidências do Senado e Câmara, além da própria Polícia Legislativa, o plenário da Casa foi liberado para o acesso dos profissionais, como ocorre normalmente. O trabalho da imprensa estava limitado apenas à galeria – parte superior do plenário.

A assessoria de Davi Alcolumbre (DEM-AL), presidente do Congresso, disse que não partiu dele a ordem de bloquear o acesso.