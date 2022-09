Após negociação, Bolsonaro levará tradutor em eventos com interação em Londres

Após negociação do Itamaraty com o governo britânico, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu neste sábado, 17, autorização para levar um intérprete a eventos em que há previsão de interação com autoridades e convidados durante as cerimônias em homenagem à Rainha Elizabeth II. O chefe do Executivo deve chegar ao Reino Unido na manhã deste domingo, 18.

Inicialmente, o governo britânico havia restringido o acesso de tradutores aos eventos. Apenas Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, que não são fluentes em inglês, estavam autorizados a comparecer.

No domingo, 18, Bolsonaro deve fazer uma visita à Câmara Ardente da Rainha e assinará o livro de condolências – eventos para os quais não levará tradutor. À noite, o presidente irá à recepção oferecida pelo Rei Charles III.

No funeral, que será realizado na segunda-feira, 19, Bolsonaro não terá intérprete. “O funeral propriamente dito é um serviço religioso, não há previsão de contatos com autoridades”, informou o Itamaraty.

Ainda na segunda-feira, o presidente deve ir à recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, James Cleverly.

Depois dos compromissos em Londres, Bolsonaro parte para Nova York, onde discursará na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).