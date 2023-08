Após Haddad, Alckmin devolverá estátua de camelo que ganhou da Arábia Saudita

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, decidiu que devolverá à Arábia Saudita a estátua de um camelo que ganhou nesta segunda-feira, 31, do governo saudita. O objeto é feito de metal com pedras e base de mármore.

Alckmin recebeu o presente na manhã desta segunda-feira, 31, em São Paulo, durante visita do ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente. Haddad ganhou uma estátua de uma onça, mas a Pasta informou na tarde de hoje que devolverá o presente.

Em ofício, o chefe de gabinete de Alckmin, Pedro Guerra, explicou que a visita desta manhã “destinava-se a fortalecer nossos laços de comércio e investimentos, o que certamente se materializou pela assinatura de vinte e seis memorandos de entendimento entre empresas e o MISA – Ministério de Investimentos da Arábia Saudita”.

De acordo com o chefe de gabinete, “a despeito disso, com as necessárias escusas, informamos que normativos nacionais brasileiros impossibilitam a concretização de recebimento de presentes de elevado valor, por autoridades públicas, ainda que utilizadas apenas para a demonstração de respeito e da possibilidade de convergência de interesses em ações conjuntas de interesse recíproco”.

“Nesse sentido, reafirmamos nossos votos de consideração e de agradecimentos pela relevante demonstração de apreço e respeito, ao tempo em que informamos sobre a restituição desse valioso item, para que retorne ao seu acervo original”, finalizou a nota.