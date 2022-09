Em busca de votos na chamada “terceira via”, os candidatos à Presidência Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe d’Avila (Novo) apresentaram suas propostas para a área da saúde durante o debate da Globo. O enfrentamento se deu após uma série de pedidos de direito de resposta entre os adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que elevaram o tom do debate desde o início.

“Vamos falar de Brasil real”, disse Simone Tebet. “Bate-boca não leva a lugar algum”, acrescentou d’Avila. A emedebista prometeu, se eleita, zerar as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) com mais financiamento federal e fornecimento de equipamentos a hospitais regionais.

O candidato do Novo, por sua vez, defendeu o avanço da telemedicina, a digitalização dos processos na área da saúde, a revisão da tabela do SUS e a expansão das parcerias com o sistema privado