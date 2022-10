Após debate tenso, Onyx se recusa a cumprimentar Eduardo Leite

O deputado Onyx Lorenzoni (PL-RS) não retribuiu o aperto de mão do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) na manhã desta sexta-feira, 14, após um debate entre os dois na Rádio Gaúcha. Onyx e Leite concorrem no segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul.

O cumprimento final foi uma sugestão da mediadora do encontro, a jornalista Andressa Xavier. O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) apenas tocou no ombro do ex-governador, mas não lhe deu a mão – quando chegaram ao local do debate, eles já não haviam se cumprimentado.

Anteontem, Onyx se envolveu em polêmica quando disse em seu programa de rádio no horário eleitoral que o Rio Grande do Sul terá “uma primeira-dama de verdade” se ele for eleito. A declaração foi considerada homofóbica, já que Leite assumiu ser homossexual, em julho do ano passado.

O tema foi discutido no encontro dos dois candidatos, ontem. Leite perguntou se a declaração na propaganda de Onyx era uma “insinuação homofóbica velada”. O ex-ministro respondeu que o ex-governador tucano estava tentando “se vitimizar”.

Onyx disse ainda que Leite colocou “interesses pessoais” em primeiro plano quando decidiu renunciar ao governo do Estado para concorrer à Presidência da República, em movimento que não vingou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.