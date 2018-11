Após cumprir agenda, Bolsonaro vai para apartamento funcional

Após um dia de agenda intensa em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro deixou o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que sedia os trabalhos da equipe de transição, e foi para o seu apartamento funcional. Ele não possui mais compromissos oficiais nesta terça-feira, 20.

Depois de visitar a procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na sede da PGR, Bolsonaro deu uma carona para dois de seus principais aliados, Sergio Moro e general Augusto Heleno até o CCBB. O comboio que faz a segurança do presidente eleito é formado por cerca de 10 carros da Polícia Federal, além de ambulância e um helicóptero que acompanha todos os deslocamentos.

Bolsonaro deve passar esta quarta-feira em reuniões no CCBB. Na quarta-feira, às 9h45, o presidente eleito recebe a visita do embaixador da Federação Russa. Em seguida, recebe o embaixador do Líbano e, depois, o embaixador de Portugal. Por volta das 10h30 haverá uma reunião equipe de transição e, no início da tarde, conversas com parlamentares.