Após crítica de Flávio Bolsonaro, Gol suspende distribuição de ‘Veja’ em aviões

A Gol suspendeu uma parceria comercial com a revista Veja após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reclamar do conteúdo da publicação oferecida a passageiros com críticas governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. A reportagem de capa travava dos ataques dos militares ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em vídeo publicado em rede social na terça-feira, 12, o parlamentar disse lamentar profundamente que a companhia aérea distribuísse gratuitamente exemplares da publicação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Alinhados ao presidente, uma ala militar vem reiteradamente questionando as urnas eletrônicas e exigindo auditoria das eleições ‘com ou sem’ o aval da Corte.

Por meio de nota, a Gol afirmou que em nenhum momento teria participado da definição do conteúdo editorial da revista, nem da escolha das notícias. Segundo a companhia aérea, a parceria comercial com a Editora Abril, que publica a Veja, tinha sido firmada em maio deste ano, em caráter “experimental”, e já seria encerrada.

“A GOL ressalta que não há qualquer viés político relacionado a ações promocionais deste tipo e segue sempre trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil”, disse a empresa.

Questionada sobre qual foi a data da ruptura da parceria com a Veja, e se a causa foi a crítica de Flávio Bolsonaro, a Gol disse ao Estadão que não tinha nada a acrescentar além da nota oficial.

Após a empresa declarar que a parceria com a Veja estava rompida, Flávio Bolsonaro agradeceu a “pronta” resposta da Gol. “Tratou-se de um caso isolado e tomou as providências internas que entendeu acertadas. Bons vôos e vamos em frente!”, disse, em rede social.

O Estadão entrou em contato com a Editora Abril, mas ainda não obteve resposta.

CONFIRA A NOTA COMPLETA DA GOL

A GOL informa que fez em maio deste ano uma parceria com a Editora Abril para distribuição gratuita da Revista Veja, por tempo limitado e em caráter experimental, como forma de oferecer mais opções de entretenimento a seus Clientes durante a etapa de check-in em alguns aeroportos. A parceria se encerrou nesta semana. Em nenhum momento a Companhia participou da definição do conteúdo editorial da revista, assim como da escolha de notícias. A GOL ressalta que não há qualquer viés político relacionado a ações promocionais deste tipo e segue sempre trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil.