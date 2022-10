Após convocar aliados para porta de Jefferson, Silveira recebe ordem para recuar

O deputado Daniel Silveira (PL-RJ), condenado à prisão por ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF), recuou da convocação feita mais cedo para que aliados fossem para a porta da casa do também ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), que atirou contra agentes da Polícia Federal neste domingo e se recusava a ser preso, como determinou o Supremo Tribunal Federal (STF).

Por volta das 15h, Silveira disparou nas redes sociais uma chamada informando que estava retornando para o Rio de Janeiro e indo para a casa de Jefferson. “O inquérito é ilegal, a prisão é ilegal. Não vai acontecer uma ditadura no Brasil. A casa do Roberto fica em Levy Gasparian-RJ. É DEVER IRMOS PARA LÁ!”, postou.

Duas horas depois, porém, o político e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, de quem recebeu perdão da pena a que foi condenado por também atacar o STF, recuou na convocação, alegando que recebeu uma ordem para aguardar os acontecimentos.

Bolsonaro mandou o ministro da Justiça, Anderson Torres, até a casa de Jefferson, que ainda resistia à ordem judicial para voltar ao presídio. O ex-parlamentar estava cumprindo pena domiciliar.

“Dentro de toda a situação do inquérito ilegal, prisão ilegal e toda a ação ilegal, sou um soldado. Recebi uma ordem para recuperar porque será resolvida e a ordem será determinada…Foi me passada uma ordem para aguardar e assim será feito”, disse nas redes sociais.

Procurado pelo Broadcast, Silveira não quis revelar de quem teria partido a ordem e minimizou a convocação feita pelas redes.

“Não convoquei, não mando nas pessoas. Disse que é nosso dever defender a liberdade ante arbitrariedades.Sobre a diretriz que me foi passada, não convém dizer”, afirmou.

Segundo apurou o Broadcast, a campanha do presidente Jair Bolsonaro está tentando se desvincular de Jefferson, até então um dos aliados do presidente, que concorre à reeleição. Bolsonaro chegou a dizer que não possui uma foto ao lado do político fluminense, sendo desmentido logo depois com a postagem de fotos em vários momentos em que estiveram juntos.