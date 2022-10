Após atacar PF, Roberto Jefferson aguarda ministro da Justiça para se entregar

Defesa do ex-deputado federal diz ele espera a chegada de Anderson Torres "para poder ir em segurança"

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que atirou contra agentes da Polícia Federal, ferindo dois deles, na manhã deste domingo, 23, aguarda a chegada do ministro da Justiça, Anderson Torres, no município de Levy Gasparian (RJ), para se entregar e voltar para a prisão.

A defesa de Jefferson diz que ele não entregou e aguarda a chegada de Torres “para poder ir em segurança”. Ele está em sua residência no Sul fluminense, onde cumpre prisão domiciliar desde o começo do ano. De acordo com a PF, os agentes cumpriam um mandado de prisão contra o ex-deputado, quando Jefferson reagiu à abordagem. Ambos estariam fora de perigo.

“Policiais federais foram à casa do alvo para cumprir ordem de prisão determinada, na data de ontem (sábado, 22), pelo STF, e durante a diligência, na manhã de hoje (domingo, 23), o alvo reagiu à abordagem da PF que se preparava para entrar na residência. Dois policiais foram atingidos por estilhaços, mas passam bem. A diligência está em andamento”, informou em nota a PF do Rio.